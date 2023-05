Alar Sikk uusi mägesid vallutada ei plaani: lausmaal on elu palju huvitavam

Siku vallutusest möödus sel esmaspäeval 20 aastat ning ümmargust tähtpäeva tähistas alpinist väikese istumisega. Kahe kümnendi jooksul on tema sõnul liiklus Everestil kõvasti tihedamaks läinud. "Meil seal järjekordi tegelikult ikka ei olnud," märkis ta.

Seitsmest Everesti tippu jõudnud eestlasest kolm vallutasid mäe viimase nädala jooksul. "See on hea näitaja. Järelikult on inimestel aega, raha, tahtmist. See on ju väga tore," kommenteeris Sikk.

Sel hooajal on mäe tippu ronimise käigus hukkunud 11 inimest. Siku arvates teevad ohtliku rännaku veel ohtlikumaks tekkinud järjekorrad.

"Inimesi on palju, rada on kitsas. Tekib järjekord ja seal järjekorras, kui sa seal juba oled, ei sõltu sinust midagi – sa ei saa ei edasi ega tagasi," selgitas alpinist. "Võib-olla ise oled vormis: jõudu on, kõike on, aklimatiseerumine on hea ja siis sa lihtsalt istud seal järjekorras ja külmud surnuks. Ongi kõik."

Sikk tõdes, et Everesti tippu jõudmist ta ei nautinud. "Naudid siis, kui oled lõpuks elusana all," märkis ta. "Ega seal ei mõtle eriti, sest mõte on hästi aeglane. Lihtsalt peas kumiseb ja mitte midagi head seal ei ole."

Uuesti oleks Sikk nõus Everesti tippu minema vaid juhul, kui talle selle eest hästi makstaks. "Selle asja eest nii palju raha välja käia, no ei taha kuidagi," naeris ta ning lisas, et tegelikult ei plaani ta enam ühtegi mäge vallutada.

"Lausmaal on elu palju huvitavam kui seal, sest mida sa seal liustikul udu sees ikka passid. Siin on palju rohkem teha ja siin on palju mõnusam. Kõik on palju parem," nentis ta.