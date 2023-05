Janek Murd: niisama molutamine ei ole mulle loomuomane

Mitmes vallas töötav Murd sõnas, et mugavustsooni ta vältida ei ürita ning aja jooksul on ta mõistnud, et oluline on osata rahulikult ka võtta.

"Paraku ei kuku see meil alati välja. Ma kogu aeg mõtlen, et see aeg tuleb, ja mingite uute asjade väljamõtlemiseks on see ülivajalik, aga kui sa tahad mingit asja põhjalikult või hästi teha, siis sa ei pääse sellest," märkis ta.

Murru sõnul on siiski vahe sihitul molutamisel ja puhkaval molutamisel. Murd meenutas, et kui ta 2007. aastal vabakutseliseks hakkas, öeldi talle, et vabakutselisena ei viitsi ta enam tööd tehagi, sest vaba aega on nii palju.

"Aga mulle ei ole see kuidagi loomuomane. Pigem need käivitavad protsessid on sisemised, mitte, et keegi ütleb, et tee see asi ära," sõnas ta.

Helilooja selgitas, et loominguliselt ta endale aasta alguses kindlaid eesmärke ei sea. "Ma liigun enda sisetunde ja nende asjade järgi, mis mulle meeldivad," teatas ta. "Ma lähen alati intuitsiooni järgi ja vaatan, kuidas mingid asjad tulevad. Muidugi selge on see, et mida rohkem igapäevast praktikat, seda paremini asjad tulevad."

Kuigi Murd ise popmuusikat ei tee, meeldib talle seda väga kuulata. "Seda tehakse nii hästi. Ma olen mõelnud, et oleks lahe teha, aga selleks on jällegi vaja kursis olla ja eraldi oskusi produktsiooni- ja sound'i-maailmast. Ma ei tea, kas ma seda lahtrit jõuan praegu hallata. Tegelikult olen mõelnud, et oleks lahe teha mõned laulud," rääkis ta.