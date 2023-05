Galerii: kolleegid üllatasid oma viimase "UV Faktori" teinud Urmas Vainot

Paljusid päevakajalisi saateid juhtinud Urmas Vaino teatas aprillis, et otsustas teha kannapöörde ja lõpetab pärast 30 aastat ja tänavust kevadhooaega saatejuhi töö televisioonis ja raadios.

"Ma olen tundnud paar viimast aastat, et on vaja midagi veel teha. Maailm ümberringi muutub kiiresti ja ma ei saa lasta kõiki neid asju mööda, mis vastu vaatavad," rääkis ta aprillis saates "Plekktrumm".

"See otsus [teha teletöösse paus] on olnud ühest küljest kerge sel aastal, aga tegelikult on see mitme aasta mõtlemise ja äratundmise tulemus," lisas ta.

Vaino ütles teisipäeval enne otse-eetrit "Ringvaates", et kuigi talle endalegi ei ole veel teada, millises valdkonnas ja ametis ta töötamist jätkab, ei ole ta nii palju huvitavaid ja väga erinevaid pakkumisi saanud tükk aega.