Tallinna bussijaamas näeb lisaks sõitvatele bussidele busse ka seintel

Tallinna bussijaamas näeb lisaks sõitvatele bussidele busse ka seinte peal. 2020. aastal Kehras samal moel ajaloolisi ronge maalinud Helena Hanni ja Vahur Agar on nüüd maalimas busse, mis on palju vanemad kui nad ise.

"Rongid levisid ja bussid tulid," märkis Agar. "Bussijaam leidis meid üles ja neil oli ka mõte tuua inimestele rohkem emotsioone. See ajaloo läbivaade läbi busside -- miks mitte," lisas ta.

"See koht on mõnes mõttes nii emotsionaalne ka," tõdes Hanni. "On äraminek ja tagasitulek. See on oluline koht tegelikult."

"Inimesed kohtuvad, saadavad üksteist ära, tervitavad," jätkas Agar. "Bussi välimuse maalimine on veel lihtne. Ma ei kujuta ette, kui mootorit peaks maalima ..."

"Me jaoks on detailid nii olulised," tõdes Hanni. "Kõik kohad ja nurgad peaksid olema samasugused nagu päris bussil."

"Samas me hoiame tal maalilist look'i, et me päris fotot ei saa maalida, siis me natuke stiliseerimine," kirjeldas Agar.