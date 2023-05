Urmas Vaino uuest ametist: ma ei ole nii palju huvitavaid pakkumisi saanud tükk aega

"Korraga on ärev, samas on tore, aga saba võbiseb teistmoodi kui tavaliselt," tõdes Vaino "Ringvaatele" saate "UV faktor" eetrissemineku eel. "Kui muidu mõtled, et varsti on hooaja lõpp, siis seekord ei mõelnud neid mõtteid üldse kohe. Hoopis kuidagi teistmoodi."

Vaino kinnitas, et televisioonis on igatahes tore töötada, aga ta tundis juba mõnda aega, et on aeg edasi liikuda ning märkis, et lahkumise kohta antud selgitused ongi olnud päris põhjused.

"Võrk on tühi. See, et sa tuled, oled teinud midagi mõnda aega, aga võrk on tühi, pagan võtaks, siis ei peaks enam ühel hetkel merele minema. Sa võid küll aeg-ajalt käia, aga et seda kogu aeg teha ... ei tohiks käia tühja võrgu pärast."

Ta sõnas, et mingit salapära siin ei ole. "Kui ühel hetkel saab selgeks, kuhu ma tööle lähen, siis kohe annan teada. See praegu ei ole selge veel." Stressi tal ses osas, kas teda kuskile võetakse, praegu veel ei ole. "Ma ei ole nii palju huvitavaid, väga erinevaid pakkumisi saanud tükk aega."