Telekunstnik Gunta Randla: keegi ei arvanud, et "Mõmmi ja aabits" nii kuulsaks saab

Randla on andnud välimuse mitmetele Eesti Televisiooni armastatud telelavastustele. Teiste seas on ta kujunduse loonud "Mõmmi ja aabitsale", "Väikesele nõiale", "Kõige suuremale sõbrale" ja "Hei, pöialpoistele!".

Üks Randla esimesi töid telemajas oligi telelavastus "Mõmmi ja aabits". Karupere tegelaste välimuse üle kunstnik pikalt pead ei murdnud. "Ma teadsin, et ma tahan teha lihtsalt nagu mängukaru – suur pea ja väike keha," selgitas ta "Ringvaates". "Keegi ei arvanud, et nad nii kaua elavad ja kuulsaks saavad."

Oma nukkudest on kunstnikul kõige armsamad kadekopsud lavastusest "Kadekops". Randla meenutas, et "Kadekopsu" salvestamine oli tema elu kõige raskem salvestus, sest esimesed osad võeti üles metsas.

"Näitlejad olid kõik mätaste vahel pikali ja käsi nukuga püsti. Teise osa tegime stuudios – ka see oli väga suur töö, aga näitlejatel oli kergem, sest oli kõrgem sirm," rääkis ta.

Lapselapsi on Randlal seitse. Ka oma raamatu pühendas ta just neile. Siiski nentis ta, et ei lapsed ega lapselapsed tema nukkudega mängimisest huvitatud pole olnud.

"Selleks ongi see raamat. Ma mõtlesin, et kui mind ei ole ja kui minu lapselapsed on juba vanemad ja tunnevad huvi, siis neil on vähemalt midagigi," sõnas ta.

Samuti on raamat pühendatud tänaseks umbes keskikka jõudnutele, kes Randla tegelaste keskel üles kasvasid. "Neil, kes siis olid lapsed, on võib-olla tore seda lapata," arutles ta ja lisas, et samuti aitab raamat meeles pidada vana nukutuba.