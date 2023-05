Tantsuõpetaja Maido Saare sünnipäeva tähistab kontsertrännak läbi Eesti

Rännak toimub 10. juunil nelja järjestikuse kontserdina Ruusal, Tartus, Paides ja Tallinnas. Kõik kontserdid koosnevad Maido Saare tantsudest ning neil esinevad nii tantsuansambel Lee, Kagu Kabujalakõsõ kui ka soovi avaldanud ümberkaudsed tantsurühmad. Kõik kontserdid toimuvad vabas õhus, kestavad orienteeruvalt ühe tunni ning on pealtvaatajatele tasuta.

Maido Saar on tantsuõpetaja, kellel on kodurühmad nii pealinnas kui ka Kagu-Eestis. Ta on aluse pannud tantsuansamblile Lee (1980) Tallinnas ja ülemaakondlikule rahvatantsurühmale Kagu Kabujalakõsõ (1998) Põlvamaal. Olles mõlema rühma juures jätkuvalt aktiivne õpetaja, on reisimine ühest Eesti otsast teise ja tagasi saanud osaks tema olemusest.

Seetõttu tähistavad tantsuansambel Lee ja Kagu Kabujalakõsõ oma õpetaja 66. sünnipäeva võrdselt nii pealinnas kui ka Kagu- ja Kesk-Eestis meeleoluka tantsulise reisiga samal trajektooril, mida Maido Saar iga kuu maha sõidab. Kontsertrännaku nimi tuleneb Ameerika Ühendriikide legendaarsest kiirteest nimega Route 66.

"Maido Saar route 66" algab 10. juunil kell 11 hommikukontserdiga Kagu Kabujalakõsõ kodupaigas Ruusa vabaõhulaval. Kontserdi lavastaja ja koordinaator on Kagu Kabujalakõsõ kunstiline juht Heleri Kängsepp. Ruusa kontserdi lõppedes alustavad Maido Saar, Lee ja Kagu Kabujalakõsõ tantsijad ühise bussiga sõitu pealinna suunas.

Teine peatus tehakse kell 13 Tartus, kus Tartu Kesklinna pargis toimub Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli kunstilise juhi ja Maido kauaaegse kolleegi Aveli Asberi lavastatud teine Maido Saare tantsude kontsert. Tartu kontserti koordineerib ja korraldab Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit.

Seejärel jätkatakse sõitu Tallinna suunas ning kolmas peatus tehakse Paides, kus kell 16 toimub laululaval päeva kolmas Maido Saare tantsude kontsert. Kontserdi lavastaja ja kohapealne koordinaator on Paide Hammerbecki põhikooli tantsujuht Helen Trug.

"Maido Saar route 66" jõuab pealinnas publiku ette õhtul kell 20 Tallinnas, mil toimub kontsertrännaku viimane osa Kadrioru pargi kontsertväljakul. Kontserdi lavastajaks ja koordinaatoriks on tantsuansambel Lee kunstiline juht Maria Uppin-Sarv.

Maido Saar on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi tantsujuhtimise eriala 1981. aastal Mait Agu ja Igor Gromovi õpilasena. Ta on olnud 2007. aasta X noorte tantsupeo "Lävel" idee autor ning pealavastaja ja 2014. aasta XIX üldtantsupeo "Puudutus" kunstiline juht. 1998. aastal pälvis Maido Saar Ullo Toomi nimelise rahvatantsustipendiumi, 2000. ja 2007. aastal Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia, 2007. aastal Sinilinnu aastapreemia, 2008. aastal Eesti Vabariigi kultuuripreemia ja Põlvamaa teenetemärgi, 2014. aastal Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri aastapreemia, 2015. aastal Valgetähe III klassi teenetemärgi ning 2017. aastal Tallinna teenetemärgi.