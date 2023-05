Galerii: Elina Naan esitles luulekogu ja muusikalist luulealbumit

Eesti teaduste akadeemias esitles Elina Naan laupäeval oma luulekogu "Kuu Luul" ning muusikalist luulealbumit "Kuu Luul. Sõna on sõnal".

Elina Naani ehk Kuu Elinat saatsid Maris Pihlap, Veiko Tubin, Hanno Padar, Kärt Pihlap ja kammernaiskoor Sireen.

"Paljud teist ehk teavad, aga kui asusin aastaid tagasi Kalana rannas luuleridu kirjutama, siis tekkis minus tugev tunne, et sõnu hakkavad saatma ka helid. Alguses see ärritas mind - ma ei ole ju muusik. Aegamisi harjusin selle mõttega ning hakkasin otsima inimest, kes aitaks mul luuleridade kõrvale muusika vormistada. Olles ühismeedias sõna lendu lasknud, võttis minuga ühendust Maris Pihlap, teadmata, mida me täpsemalt looma hakkame," kirjeldas Elina luulealbumi sündi.