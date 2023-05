Eik: tahaks vahepeal punki ka teha

Raadio 2 saates "Suur plaat ja väike plaat" muljetasid ema ja poeg Ylle Tampere ja Eik Erik Sikk muusikapaladest, mis on neid eluteel saatnud. Saates sõnas muusikuna tegutsev Eik Erik, et kuigi ta viljeleb ka malbemat muusikat, tahab ta vahepeal punki ka teha.

Teleprodutsendi ja ajakirjanikuna töötava Ylle jaoks nelja loo väljavalimine keeruliseks ei osutunud. "Mina panin need lood, mis mulle esimesena meenusid. Võtsin aluseks, et need oleks eestikeelsed ja seostasin need siis mingite inimestega oma elus," selgitas ta, kuidas nimekiri kokku sai.

Ylle muusikust poeg Eik Erik aga sõnas, et tema jaoks oli neljast loost koosneva nimekirja koostamine väga keeruline. "Ma üritasin mingit läbilõiget praegustest eluperioodidest teha," selgitas ta.

"Sa ei ole kunagi suutnud valida, see võtab sul tohutult aega," märkis ema. "Mina, kes ma olen lihtsalt sunnitud oma aega väga tihkelt planeerima, siis ma langetan otsuse ja mõtlen, et see on nüüd tehtud. Ma ei kahetse, ma andsin sellel hetkel endast parima ja lähen eluga edasi ning tulevad uued asjad peale."

Eik Erik rääkis, et muusika saadab teda kogu aeg. "Mul on mingisugune sõltuvus sellest tekkinud. Ma panen hommikul esimese asjana midagi tasutaks mängima ja kui ei mängi, siis on midagi valesti," tõdes ta.

Oma esimeseks looks valis Ylle oma isa Ülo Vinteri ja Kulno Süvalepa kirjutatud "Lahkumislaulu". Oma vanaisaga Eik Erik kohtuda ei jõudnud, sest Ülo Vinter suri paar kuud enne tema sündi. "Mida aeg edasi, seda rohkem ma näen neis kahes sarnasusi," märkis Ylle.

Kuigi loo originaalversiooni laulis Kalju Terasmaa, siis saates kõlas "Lahkumislaul" Karl-Erik Taukari esituses. "Ta on minu meelest meie tänase muusikutepõlvkonna üks intelligentsemaid esindajaid. Nad on justkui Eikiga natukene teisest ajast välja astunud."

Eik Eriku esimeseks valikuks osutus Jeff Rosenstocki "We Begged 2 Explode". Muusik selgitas, et lugu meenutab talle aega, mil ta kuulas palju punki ja soovis ise ka punkariks saada.

"See, et ma väikesena kuulasin punki, on põhjus, mispärast ma sellist muusikat täna väga naudin ja sealt tuleb ka hästi palju mõjutusi mu enda muusikasse ja miks ma tahan väga käredat ja karjuvat värki teha. See lärm tundub mulle lahe," rääkis ta.

Eik sõnas, et kuigi ta viljeleb enamasti malbemat muusikat, tahab ta siiski vahepeal punki ka teha ning tema järgmisel plaadil on palju house'i ja käredamaid trumme ja kitarre. "Alati ei saa olla selles ühes imagos, mis on tekkinud."

Teise loona jõudis Ylle nimekirja Peeter Tooma laul "Väiksed kastid". Naise sõnul on "Väikesed kastid" laul, mis esitab eksistentsiaalseid küsimusi.

"Kui me kord oleme saanud kingituse nimega elu, siis kas selleks, et elus lihtsamini läbi saada, lähme vabatahtlikult sellesse kasti või me võtame selle julguse ja ei lähe sinna kasti, vaid teeme asju nii nagu me tunneme, et me tahame teha," selgitas ta.

Eiki teiseks valikuks osutus King Krule looga "Seaforth". Laulja sõnul on King Krule üks tänapäeva kaasaegse indie-muusika kõige kõvemaid tegijaid ja suunanäitajaid. "Mul on temaga nii palju äratundmishetki," märkis ta.

Kolmandaks looks, millega kuulajaid rõõmustada, valis Ylle Jarek Kasari loo "Klaaskuulis". Kuigi laul tuli välja enam kui kümme aastat tagasi, on see Yllet elus saatma jäänud. "Mulle meeldib sulguda sinna oma klaaskuuli ja siis mõelda, et mul on siin terve universum koos," kommenteeris ta.

Ka Eik Eriku nimekirja jõudis Kasari muusika ning valituks ostutus Chalice'i "Alati jääb puudu 1 väikene reiv." Kasari muusikani jõudis Eik umbes viieaastaselt. "See jättis kuidagi nii sügava mulje. Ma ei tea, kõik need sõnad on tal nii head. Ta ütleb asju nii otse välja," kommenteeris ta.

Ylle viimaseks valikuks osutus Eiki "Järgmisel nädalal". Ema sõnas, et see on üks tema lemmikuid laule, mille poeg on teinud. "See "Järgmisel nädalal" võtab õudselt hästi kokku selle meeleolu, mis mul näiteks tekib, kui ma Eiki peale mõtlen. Eik ei ole see järgmise nädala mees, ta on eelmise nädala mees – tähtaeg on kahe aasta pärast ja tal on kõik juba tehtud," rääkis Ylle.

Saatele tõmbas joone alla Eiki valitud Dagö "Minu Eesti". "Kui mulle antakse valida neli lugu, mis on mind elus mõjutanud, siis ega seal Eesti artistidest väga palju valikut pole. Dagö ja Jarek on väga kõvad mõjutajad olnud," sõnas muusik.

"Suur plaat ja väike plaat" on Raadio 2 eetris pühapäeviti kell 14.