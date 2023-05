"Eesti mäng" kutsub suviste saadete salvestustele publikuks

"Eesti mäng" jätkab hooga läbi suve ja juba juunis on televiktoriin ETV ekraanil kahel järjestikusel õhtul - laupäeviti ja pühapäeviti. Suviste mängude salvestustele on avatud stuudiopubliku registreerumine, mis toimub põhimõttel "kes ees, see stuudios".

Stuudios tervitab publikut ja mängijaid saatejuht Gaute Kivistik.

"Eesti mängu" salvestused toimuvad telemajas juuni esimestel nädalavahetustel: 3. ja 4. juunil ning 10. ja 11. juunil. Salvestustele oodatakse publikuks inimesi alates 10. eluaastast, kooligruppide puhul alates 6. klassist.

Mõlemal nädalavahetusel toimub üheksa salvestust, registreeruda saab nii hommikustele, lõunastele kui ka õhtustele salvestustele.

Publikule on salvestustel osalemine tasuta, vajalik on eelregistreerumine, mida saab teha SIIN!