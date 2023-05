Lahkunud Taylor Hawkinsi koha Foo Fightersis võtab üle Josh Freese

Ansambel Foo Fighters avalikustas, kes võtab bändis üle nende möödunud aastal lahkunud trummari Taylor Hawkinsi (1972–2022) koha. Uus trummar on Josh Freese, kes on varem mänginud The Offspringiga.

Kui mitte arvestada Dave Grohli, on Freese järjekorras kolmas trummar, kes bändi kuulunud; enne Hawkinsit mängis bändi albumil "The Colour and Shape" trumme William Goldsmith, vahendab Pitchfork.

Freese on kogenud sessiooni- ja tuurimuusik. Sessioonitrummarina mängis ta näiteks viimati M83 ja 100 gecsi uutel albumitel. Viimase kümne aasta jooksul on ta osalenud selliste artistide nagu Del Rey, Rob Zombie, Bruce Springsteen, A Perfect Circle, Sting (koos Shaggyga) albumite salvestamisel.

Ta on tuuritanud ja salvestanud muusikat Danny Elfmaniga, kuulus Devo viimatisse live-bändi koosseisu, on mänginud koos Guns N' Rosesi, Nine Inch Nailsi, The Vandalsi, Weezeri ja Sublime With Rome'iga.

Teda võib kuulda Evanescence'i hittloos "Bring Me to Life", Meredith Brooksi loos "Bitch", Good Charlotte'i loos "The Anthem" ja Puddle of Muddi loos "She Hates Me".

Hawkins suri 50-aastaselt eelmisel aastal Kolumbias Bogotás, kus bänd viibis tuuri raames. Bänd katkestas tuuri ja naasis lavale Hawkinsile pühendatud tribuut-show'ga alles 2022. aasta lõpus. Ansambliga koos oli laval siis ka Freese, kes oli eraldi palunud, et saaks mängida Hawkinsi trummikomplektiga.