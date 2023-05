Marko Matvere: Väikeste Lõõtspillide Ühinguga tekib vahel tunne nagu me oleks noorukite rokkgrupp

Saates "Hommik Anuga" oli külas Marko Matvere, kes tegeleb küll ka lohesurfi ja mootorrattasõiduga, aga peab end eeskätt muusikuks ja kinnitas, et ka laval on võimalik adrenaliini püüda.

"Õnnestunud vahva kontsert annab terve laadungi adrenaliini," märkis Matvere, kes esineb Väikeste Lõõtspillide Ühinguga, millega nad korraldavad nii selliseid kontserte, kus läheb tantsuks, aga ka kontserte suurtes kontsertsaalides, mille jaoks pannakse ilusad riided selga ja istutakse.

"Mida vanemaks jääd, seda rohkem meeldib kontserdisaali kontsert. Aga samas inimesed tahavad ikkagi tantsida. Ehk midagi ma näen Väikeste Lõõtspillide Ühinguga esinedes, on see, et inimesed tahavad välja elada seda ängi, mis nende sisse on kogunenud. Ma ei tea, mis põhjusel," kirjeldas ta.

"Kas see on töö, stress või üldse selline eksistentsiaalne hirm tuleviku ees. Aeg-ajalt need peod lähevad ikka väga võimsaks või mul on tunne nagu me oleks noorukite rokkgrupp ja saalis ei ole üldse mitte esimeses nooruses inimesed."