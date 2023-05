Genka: oma mõtete paberil riimipanek on teraapiline tegevus

Saates "Hommik Anuga" oli külas Henry Kõrvits ehk räppar Genka, kes rääkis, miks räppmuusika on kättesaadav ja seda on lihtne teha ning tõdes, et oma emotsioonide paberil riimipanek on vabastav ja teraapiline tegevus.

Juulis astub Genka üles üheks õhtuks kokku pandud erikavaga, kus Genka lood tulevad Siim Aimla Funk Bandi ja Eleryn Tiidu abil esitamisele uues, meloodilisemas kuues. Vastuseks saatejuht Anu Välba küsimusele, kas hiphoppi on võimalik funk-bändiga teha, märkis Genka, et hiphop just funk-muusikast sündiski.

"Tänu sellele, et olemas oli James Brown, kes funki tegi, sündis ka hiphop. Nii et funk-muusika on hiphopmuusika isa või vanaisa."

Hiphop tähistab tänavu augustis tinglikult oma 50. sünnipäeva – 11. augustil 1973 toimus Bronxis pidu, mida peetakse hiphopi sünnikohaks. Genka rääkis DJ Kool Hercist, kel oli kaks ühesugust trummipartiiga plaati ja kes mängis ühe trummipartii ühelt plaadilt ja sama trummipartii teiselt, samal ajal keris tagasi.

"See pidu toimus sellepärast, et selle DJ õel polnud midagi septembris selga panna ja ta mõtles, et teeb peo ja kutsub oma venna mängima. Viis taala on pilet ja tüdrukud saavad tasuta sisse, ja Kool Herc esimest korda mõtles, et ma olen kodus harjutanud, teen sellist asja, kõik olid, et "OMG, mis asi SEE on"," kirjeldas Genka.

Hiphopi ja räppmuusika edu võti peitubki selles, et seda on lihtne teha, leiab ta. "Harvardi ülikooli professor Henry Louis Gates Jr., kes tegeleb afroameerika kultuuri uurimisega, ütles sellise lause, et sul ei ole midagi vaja, et hiphoppi teha, sul on vaja lihtsalt mõelda riimid. Sellepärast hakkasid ka vaesed inimesed, kel midagi ei olnud, räppima. Sellepärast on sellega nii lihtne alustada."

Genka märkis, et oma mõtete paberil riimi panemine on teraapiline tegevus.

"Näiteks, sa oled noor inimene, oled millegi peale vihane – mis sa siis teed? Hakkad uksi paugutama, lähed lööd jalaga prügikasti ümber? Ei. Aga võta pliiats kätte ja pane oma emotsioonid paberile kirja ja mõtle natuke ning pane nad riimi. See on natuke nagu pusle kokkupanek. Sa paned oma emotsioonid paberil mingisugusesse vormelisse ja see on vabastav ja teraapiline."