Jaagup Kreem onu Juhan Viidingust: enim igatsen tema plahvatuslikku loomevajadust

"Tema luulele on teinud Tõnis Rätsep väga palju häid viise ja ma ei ole jah onu Juhani tekste ise julgenud või tahtnud ... see, kuidas ta "Öötöö" kavas neid tekste tegi, on minu jaoks täiuslik ja neid ei ole vaja teistel teha uusi viise sinna peale. Need juba on väga head viisid," rääkis Kreem saates "Hommik Anuga".

Rääkides sellest, kas ta igatseb midagi oma onust ka taga, tunnistas Kreem, et enim tema plahvatuslikku loomevajadust, loomingu kirjutamise vajadust.

"Ma olin keskkoolis ja onu tuli jälle meile külla. Meil oli tunni nimi RÕA ehk riigi õiguse alused, ja see oli veel nõuka ajal ja oli vaja kirjutada üks lühijutt, ja mina läksin onu juurde. Ma läksin köögilaua taha ja nemad rääkisid seal minu emaga juttu ja rääkisin, et ma pean kirjutama mingi nõmeda loo. "Aga miks sa ütled, see nõme peab olema?" ja siis mina kirjutasin ja tema dikteeris põhimõtteliselt."

Jaagup Kreem saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Margarita Mironova / ERR

"See oli nii maru naljakas, kuidas kortermaja ees üks mees oli endale ostnud Zaporožetsi, millel on rallirool ja kuidas naabrimees tundis kadedust ja siis käis ümber auto ja tuli, käes puldankindad ... kogu see asi oli nii värvikas, et ma kõõksusin naerda, kui panin seda kõike kirja," meenutas Kreem.

Hindeks sai ta töö eest viie. "Onu sai viie." Kirjandus oli aine, mille pärast Kreem jäi küll keskkoolis istuma. "Ma olin laisk. Ma küll lugesin tõenäoliselt oma klassis kõige rohkem luulet, aga selline loll lugu juhtus, jah. Aga ma arvan, et ma ei ole selle pärast halvem inimene kui ma olen."