Video: Curly Strings nuputas Nublu ja Estonian Voicesi laulusõnu

Curly Stringsi suur juubelikontsert toimub augusti lõpus – kontserdil astuvad üles ka Estonian Voices ja Nublu. Viktoriinis, mille Reikop bändiliikmetele koostanud oli, pidid Curly Stringsi liikmed arvama ära Nublu ja Estonina Voicesi laulusõnu.

Nelja peale suudeti kõik laulusõnad õigesti ära arvata. "Me lihtsalt armastame neid artiste. Ma arvan, et kõik laulud on isemoodi lahedad," kommenteeris Talsi. "Muidu me ei oleks neid kampa kutsunud nii tähtsale kontserdile, mis meid ees ootab."

"Mulle meeldib Nublu "Droonid"," paljastas Villu Talsi oma Nublu lemmikloo.