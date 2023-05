Spordiajaloolane tutvustas "Ringvaates" eesti sportlaste ajaloolisi pärle

Antons oli toonud stuudiosse kaasa esemeid Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumist, näiteks olid tal kaasas Jaak Aaviksoo kunagised tossud.

"Need kuulusid mitmekordsele Eesti meistrile korvpallis, hilisemale riigikogu liikmele, ministrile, rektorile, Jaak Aaviksoole, kes teadurina enne Eesti taasiseseisvumist ühe kuu palga suuruse summa eest läänest tossud ostis," rääkis Antons.

Järgmiseks tutvustas Antsons Heino Lipu spordijalanõusid. "Need kuuluvad endisele Eesti tippkergejõustiklasele, Heino Lipule, kes ei jõudnud kahjuks rahvusvahelistele võistlustele, kuigi ta oleks pidanud sinna jõudma."

"Kuni 1970-ndateni kasutati jalgrattakiivri asemel jalgrattaspordis slemme," kirjeldas Antons nahast tehtud kiivri-laadset eset, mis tänapäeval enam kindlasti ohutusnõuetele ei vasta. Kiiver kuulus endisele jalgratturile ja kiiruisutajale Nikolai Matvejevile.

Üks stuudiosse kaasa võetud esemetest oli ka olümpiavõitja Gerd Kanteri ketas. "Selle ketta raskus on viidud äärtesse – seest on ta tegelikult tühi," sõnas Antons. "Selle võrra peaks see paremini ja kaugemale lendama, aga see nõuab hästi palju väga head tehnikat."

Samuti oli stuudiosse toodud ka jalgrattur Rein Taaramäe paar võistlussärki.

Tänavune muuseumiöö "Öös on liikumist" leiab aset laupäeval, 20. mail. Antons sõnas ka, et inimestele meeldib öösiti muuseume isegi rohkem külastada kui päeval. "Kuna me päeval oleme nagunii avatud."