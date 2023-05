Ilmus treiler põnevikust "Killers of The Flower Moon" peaosas DiCaprioga

USA põnevikust "Killers of The Flower Moon", kus mängib meespeaosatäitjat Leonardo DiCaprio, ilmus esimene treiler.

Režissöör Martin Scorsese värske film räägib tõsielul põhineva loo sellest, kuidas USA Osage'i hõimu liikmed 1920. aastatel salapärastelt mõrvati, põhjustades suure FBI juurdluse.

Scorsese on DiCaprioga varemgi koos filme vändanud. Tema sõnul on DiCaprio suurepärane näitleja. "Tavaliselt kajastub see tema näoilmes, tema silmades. Olen seda talle alati rääkinud, et ta on loomulik filminäitleja."

Dicaprio kõrval mängivad filmis Robert De Niro, Jesse Plemons, Brendan Fraser, John Lithgow ja Lily Gladstone.

Järgmisel nädalal toimub "Killers of The Flower Mooni" maailma esilinastus Cannes'i filmifestivalil. Kinodesse jõuab film oktoobris.