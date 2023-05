Eksperimentaalse popmuusika artist Salea avaldas debüüt-lühialbumi

Salea looming kombineerib omavahel erinevaid žanre, saades inspiratsiooni muu hulgas ka elektroonilisest muusikast ja filmimuusikast. Oma loominguga soovib artist luua müstilise ja ebamaise atmosfääri.

Salea helikeelt on mõjutanud sellised artistid nagu Caroline Polachek, Emilie Nicolas ja Aurora. "Minu lühialbum "Grow" on teekond läbi elu keerdkäikude, kus iga kogetud hetk on võimalus kasvamiseks," tutvustas artist. "Elu viskab meid kõikvõimalikesse olukordadesse ning meie endi teha on see, mis me saadud kogemustega peale hakkame: kas jääme kinni vanadesse mustritesse või leiame endas julguse, et mugavustsoonist välja astuda ja oma nõrkustele otsa vaadata."

Lühialbum on valminud koostöös produtsent Jakop Kaarma ning miksija ja masterdaja Siim Hiobiga. Albumi kaanefoto on loonud 3D-kunstnik Mihkel Kaarma, kes on ka lühialbumi singlite "Bad Karma" ja "Grow" kaanefotode autoriks.

Salea lühialbumi esitluskontsert toimub 25. mail Ellen Richardi stuudiopoes, kus astub üles ka Maris Pihlap.