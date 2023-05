Piret Kalda: mulle meeldib, kui saab nalja

Kuigi ema elukutsega on alati ka lõbu kaasas käinud, on Amanda Hermiine sõnul Piret emana alati väga nõudlik olnud. "Ei ole ainult selline nali ja pillerkaar olnud," märkis ta. "Võrreldes isaga ikka väga nõudlik," nõustus pere pesamuna Aurora Aleksandra. "Jah, kodus oli isa see hea politseinik ja mina olin see paha politseinik," sõnas Piret.

Linnateatris on Piret töötanud 35 aastat ning Aurora Aleksandra sõnul on ema töökoht talle justkui teiseks koduks olnud. Kuigi Piret lapsi niisama tööle kaasa ei võtnud, siis erinevatele üritustele võeti nad alati kaasa.

Teatrimajale mõeldes tuleb esimese asjana Aurora Aleksandrale meelde juukselaki ja sigarettide lõhn. "Mulle meenuvad mingid värvid ja ruumid ning üritused," sõnas aga Amanda Hermiine.

Piret Kalda ja tütred Aurora Aleksandra ja Amanda Hermiine Autor/allikas: Gea Kumpel / ERR

Oma karjääri jooksul on Piret saanud teha mitmeid humoorikaid rolle ning paljudele on ta meelde jäänud omaaegsest kultuslavastusest "Armastus kolme apelsini vastu". "Mulle meeldib, kui saab nalja ka," sõnas näitleja.

Lisaks Piretile saab lavalaudadel näha ka Amanda Hermiinet ja Aurora Aleksandrat – näiteks mängivad nad koos Eesti Draamateatri mängukavas olevas tükis "Võõrad".

Kuigi laval olemine ei ole Aurora Aleksandrale võõras, ei soovi ta pärast keskkooli lõpetamist näitlejaks saada. "See ei ole otseselt minu eriala ikkagi," sõnas veterinaariks saada sooviv neiu.