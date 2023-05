Raul Ojamaa ja Noep andsid välja ühise singli "Endless Nights"

Ojamaa selgitas, et lugu sündis koostöös Soome produtsendi Lauri Mantyneniga möödunud aasta oktoobris Berliinis ning viimase lihvi aitas sellele anda artistinime all Noep tegutsev Andres Kõpper.

Lugu kirjutades sai Ojamaa inspiratsiooni amapiano'st. "Selle looga tuleb silme ette sume hilisõhtu Lõuna-Eesti savannis või Illiku laiul. Õhk on soe ja seisab ning aeg venib muhedalt," kirjeldas ta.

Koostöös Noepiga on Ojamaa veel välja andnud lood "Place Beyond the Pines" ning "Moonstruck".