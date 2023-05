Tisler: puidust aiamööbli eluiga pikendab korralik õlitamine

Maimjärv märkis, et kindlasti tasub jälgida, mida mööblitootja hoolduseks soovitab, kuid välistingimustes olevat mööblit tasub töödelda pigem õlidega, sest lakki on hiljem raskem hooldada. "Õli on alati lihtsam hooldada – paned uue kihi peale ja on jälle värske," märkis ta.

Eelkõige väsitavad puitmööblit päike ja vihm. Esimesel aastal soovitab Maimjärv mööblit mitu korda õlitada. "Esimesel aastal võiks mitu korda üle teha, järgmistel aastatel kevadine hooldus," täpsustas ta. "Puit on imav materjal, on hea kui puidupoorid seda õli täis saavad, sest siis see ei ima enam vett sisse."

Õlitamine ise tisleri sõnul keeruline protsess ei ole, sest kui pärast õlitamist tundub, et vahendit sai palju, saab selle lihtsalt lapiga mööbli pealt maha pühkida.

Oma puidust aiakastide sisse on Maimjärv pannud plastmassist sisupoti. "Need tuleks talvel kinni panna, et liigne vesi sisse ei pääseks, sest nad külmuvad lõhki," märkis ta. Neil, kel plastmassist kaste käepärast pole, soovitab ta kasutada näiteks kilet.