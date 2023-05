A-Rühm avaldas singli "Linn viib kaasa"

Loo produtsent on DJ Critikal ning refrääni on sisse laulnud Gevin Niglas. Lisaks teevad kaasa Meelis Meri klahvidel ja Siim Avango bassil.

"Kui ma esimest korda Critikali west-coast biiti kuulsin, siis kangastus kohe mõte ühest heast laisast suvepäevast Lääne-Tallinna kandis, kus me oma lugusid salvestame," kirjeldas loo sünnilugu Kozy. "Kakumäe on suviti eriline, siin on adrulõhnaline madal ja külma veega rand, Lembit Ulfsaki pink, pidevalt isesüttiv restoran, samuti vedelevad võsas Ferrarid ja Tiskre piirdepuu taga elab subkultuur".

Genka on loosse toonud oma kandi vaate. "Majaka, kus ma praegu suurema osa ajast elan, on vastuoluline koht. Aga täis potentsiaali. See on Lasnamäe värav. See on kohe ka Euroopa värav: rongiga otse Berliini. Selle koha kontseptsioon muutub siin paari aastaga. Minule, kes oma pilgu alati tuleviku suunanud, meeldib see piirkond väga. See on lihvimata teemant. Kalamaja 2.0".

Cool D jaoks seostub suvine linn Tartuga. "Kuna mina olen Tartu päritolu, siis minu suve-vibe'id haakuvad ikka Tartuga. Tartu on lahe linn ja seda eriti suvel, just oma kompaktsuse tõttu. Seal teatakse seetõttu inimesi ja nende tegemisi rohkem kui näiteks pealinnas. Ja kui meenutada mõnusaid hetki Tartust, siis on need aset leidnud ikka suvel Emajõe ääres ja just siis kohtab linna peal ka igasugu värvikaid tegelasi".

"Linn viib kaasa" pärineb sügisel Sony Music Baltics plaadifirma alt ilmuvalt albumilt. Sügisel ilmuv album järgneb A-Rühma eelmisele, 17 aastat tagasi ilmunud plaadile "Leegion".