Sügisel ekraanile jõudev "Ajujaht" tegi kiirendiks muutumisega suure arenguhüppe

Civitta partner ja Ajujahi programmijuht Harri Tallinn ütles, et tuleb üks ajaloo tugevamaid aastaid. Seda on raske saavutada, sest aastaid tagasi moodustasid esikolmiku Timbeter, Taxify (nüüd Bolt) ja GoWorkaBit, kirjutab Ärileht.

Tõeline kvaliteedihüpe toimus eelmisel hooajal, kui "Ajujaht" muudeti täiemahuliseks kiirendiks koos vastava täisprogrammiga. Selleks tehti põhjalik analüüs ja uuriti, mida turg vajab. Leiti, et kuigi turul on palju tegijaid, kes idufirmasid aitavad, oli Eestis puudu varajase faasi iduettevõtetele mõeldud laiapõhjaline kiirendi, ja just selle niši otsustasidki nad täita.

"Sul on olemas toode, mis on end juba tõestanud. On esimesed müügid või kasutajad. Ammu enam ei ole seda, et eile tuli idee ja täna tulen "Ajujahti"," rääkis Tallinn. Niisiis osalesid nii eelmisel aastal kui ka tänavu ainult need, kes on oma toote või teenuse esimese versiooni valmis saanud ja soovivad jõuda kiire kasvu lähedale ja/või investorvalmiduseni.