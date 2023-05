Trio Koikson-Tärn-Mölder avaldas esimese singli "Nagu merelaine"

Värske trio muusika on inspireeritud kodumaistest lugudest – töötluste aluseks on lisaks rahvalauludele ka 20. sajandi Eesti heliloojate looming ning kaasaegne popmuusika.

Esimesena jõudis kuulajateni uusversioon Ivar Musta ja Leelo Tungla loost "Nagu merelaine". Triosse kuuluv Liisi Koikson märkis, et mõni lugu lihtsalt on mitme tulemisega ning "Nagu merelaine" sobib hästi praegusesse Eurovisiooni-hooaega. Laulja nentis, et kuigi "Nagu merelaine" ei saanud oma esmailmumisel suurt tunnustust, tuleb see siiski lainetena kuulajateni tagasi ning kuulub Eesti muusika kullafondi.

Loo arranžeerisid Liisi Koikson, Marti Tärn, Sander Mölder, loo miksis Kaarel Tamra ning masterdas Tony Lindgren Rootsist.

Trio esimene lühialbum ilmub juuni alguses.