Shakira uuel singlil "Acrostico" laulavad ka tema kaks poega

Shakira sõnas, et tema pojad Milan ja Sasha soovisid ise värskel singlil kaasa lüüa.

"Acrostico" ilmus koos muusikavideoga, kus saab näha Columbia superstaari Shakirat koos oma kahe pojaga laulmas ja klaverit mängimas. Uues ballaadis väljendab Shakira sügavat ja tingimusteta armastust oma laste vastu.

"Sel aastal on Milan kirjutanud lugusid, mis on mul pisara silma toonud ja Sasha on pühendanud päevas tunde klaveri mängimisele ning oma lauluhääle avastamisele," kirjutas Shakira sotsiaalmeedias.

"Mõlemad pojad on minuga stuudios aega veetnud ja seda laulu kuuldes palusid nad sellest osa saada," jätkas lauljatar. "Nad on tundnud ja tõlgendanud lugu omal moel, kuid samasuguse kire ja emotsiooniga nagu inimene, kes kannab endas muusikat."

Shakira sõnul on emaks olemine tema jaoks kõige enam rahulolutunnet tekitav faktor elus.