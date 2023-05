Ahhaa teaduskeskus asub inimmeelte piire kompama

Ajal, mil osale ühiskonnast on maitsmis- või haistmismeele kadumine värske kogemus, annab meeltenäitus külastajale võimaluse oma meeli üksipulgi katsetada. Kui enamjaolt moodustub meeltest üks terviklik tajukombinatsioon, mis aitab meil igapäevategevustega toime tulla, siis näitus võimaldab külastajal oma meeli kogeda eraldi ja võimendatult.

Ahhaa juhatuse esimehe Andres Juure sõnul on meeltenäitus ideaalne võimalus teha külastajast endast eksponaat: "Korraldame meelteteemalist näitust juba kolmandat korda – 2002, 2013 ja nüüd 2023. Iga näitus on olnud täiesti eripalgelina ja nii ka see. Tänavune on nagu kümne aasta juubeli tähistamine".

Kui äsja uksed sulgenud ajunäitus oli renditud Soome Heureka teaduskeskuselt, siis "Ahhaa, meeled!" idee ja teostus on täielikult Ahhaa ekspositisoonimeistrite kätetöö. Külastajad sisenevad tavapärase näitusesaali asemel labürinti meenutavasse ruumi, mille eesmärk on külastaja viia välja tavapärasest keskkonnast, et väline infomüra meelte kogemist ei segaks.

"Ahhaa, meeled!" näitus avab uksed 20. mail ning on külastatav kuni novembrini.