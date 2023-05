Loodushariduse spetsialist: inimene võiks mõelda oma rollist elukeskkonna säilitamisel

"Põhifookus on muidugi loomadel – tutvustame, mis loomad nad on ja millist elu nad elavad, kuidas nad metsas toime tulevad ja mis neid ohustab," tutvustas Kirs uut loomaaia hoonet.

Kirsi sõnul oli Kagu-Aasia troopilise vihamametsa idee pakkuda elamust heli ja pildi koosmõjul, demonstreerides liigirikkust. "Loomi võib-olla ei märgata, aga mida sa kindlasti pannakse tähele, on need helid, mis tulevad läbi lopsaka taimestiku ja roheluse," arvas ta. "Troopiline, soe niiskus on vast see, mis meile, põhjamaa inimestele eksootiliselt mõjub."

Kirs tutvustas, et vihmametsa hoonesse sisemiseks tuleb läbida kõigepealt kurviline tunnel. "Kui sa tunnelisse sisened, siis ära torma sealt ummisjalu läbi, et siia päikese kätte jõuda, vaid keskendu natuke ja sea fookus just häältele," soovitas ta.

"Mõtleme sellele, millist loodushariduslikku teavet külastaja saab, millisel kujul ta seda saab ja mis tunnete ja mõtetega ta siit ära läheb – see on meile kõige olulisem," kommenteeris Kirs, millele on veel tähelepanu pööratud, kui uut hoonet loodi. "Inimene võiks ikkagi mõelda, milline on tema roll looduse ja elukeskkonna säilitamises," soovitas ta lõpetuseks.