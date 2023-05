Curly Stringsi värske lugu "Õnn" keskendub olulistele pisiasjadele

"Laulu idee sai alguse eelmise aasta novembrikuus. Olin sellel ajal palju haige ning pea kuu aega järjest pikali voodis. Kuna füüsiline ja vaimne tervis on mul tugevalt omavahel seotud, proovisin meele siiski positiivsena hoida. Mu suurim soov oli end taas tunda normaalselt ja iseendana," kirjeldas bändi solist Eeva Talsi loo sündi. "Mõistsin, et õnn on peidus väga väikestes asjades - kui sulle kallid inimesed teevad pai või ütlevad julgustavaid sõnu. Need hetked aitasid mind palju ning tänu sõnadekirjutaja Tõnis Parksepale õnnestus osake sellest kogemusest ka laulu sisse panna," lisas ta.

Keelpillihelidel mänglev "Õnn" on marineeritud Curly Stringsi parimas mahlas, seigeldes mandoliini, kitarri ja kontrabassi kaasahaaravaid radu pidi. Omamoodi eriline on "Õnn" bändile ka seetõttu, et tegu on esimese uudisloomega, mis kirjutati koos värskeima liikme, kitarrist Peeter Priksiga.

"Bändiga kokkukasvamine on maru lahe protsess olnud. Saime kohe alguses kliki, mille najalt oli julgem ka esimene ühine lugu käsile võtta. "Õnne" kirjutamise protsess oli minu jaoks vaieldamatult meeldejääv ja mõnusalt väljakutsuv. Nii pisidetailideni pole ma loo kirjutamisel ühegi oma teise bändiga varem läinud. Põnev ja arendav teekond oli, millest sündis ka midagi väga ilusat," rääkis Priks.