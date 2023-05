Viljandi kitarrifestivalil toimub esimest korda klubikontsert

Jonas.f.k ehk Jonas Kaarnamets on Eesti muusikamaastikul tegutsenud juba pea kümme aastat. Ta on asutajaliige alternatiivbändis Frankie Animal ning on ta teinud koostööd mitmete kodumaiste artistidega, nagu Erki Pärnoja, Noep ja Sander Mölder. Jonase muusikas leidub roki, elektroonika ja moodsa popi tunnusjooni.

Jonase esimene lühiplaat "Buda.01" oli nomineeritud Eesti muusikaauhindadel parima debüütalbumi kategoorias. Samuti on ta avaldanud ühe lühialbumi "TLL.02" ning koos muusiku ja trummari Kristjan Kallasega projekti "Suve".

Viljandi kitarrifestival leiab aset 18.–22. oktoobrini Viljandi eri paikades. Festivalil astuvad üles nii kodumaised kui ka välismaised artistid, kelle seas on ka Laulvad Kitarrid, Brandon Ross & Stomu Takeishi ja Merje Kägu. Uudses formaadis klubikontserti saab nautida tuleva sügise 19. oktoobril klubis Pööning.