Lenna ja Tanel Padar andsid keskkoolinoortele võimaluse muusikavideo tegemiseks

Kaheosalise "Meie hiti" esimeses saates võtavad erakordse väljakutse vastu Jõgeva gümnaasiumi noored. Nimelt saavad nad ülesandeks teha ühe päevaga valmis klipp, mis võiks sobida Lenna ametlikuks muusikavideoks.

Noortel tuleb video teha uuele loole "Mida minuga teed", mille on Lennale mõeldes kirjutanud Iiris Visik. "Ma ei oska midagi oodata ja see ongi hea. Ma väga loodan, et see on tantsuvideo," oli Lenna ise samuti video osas ootusärev. Noori saadab video tegemisel Jaagup Tuisk.

Saate lõpuks valmivat videot esitleti Lennale Jõgeval ja see sai lauljalt vaid head tagasisidet. "Ma olen pahviks löödud," olid Lenna sõnad videot nähes.

"Meie hitt" on nähtav Jupiter Io-s.

Noortesaate teises osas teevad Tanel Padarile muusikavideo Viimsi gümnaasiumi noored. Teine osa tuleb esitlemisele 24. mail.

"Meie hiti" režissöör on Sander Allikmäe ja toimetaja Piret Eero. Saade on valminud koostöös Piibeteatriga, produtsent on Arlet Palmiste.