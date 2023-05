Foo Fighters avaldas värske loo "Under You"

Foo Fightersi uus lugu pärineb nende 2. juunil ilmuvalt 11. stuudioalbumilt "But Here We Are". "Under You" näol on tegemist teise singliga värskelt albumilt – paar nädalat tagasi tuli ansamblil välja albumi esiksingel "Rescue". Lugu tehti vahetult pärast Foo Fightersi endise trummari Taylor Hawkinsi surma eelmisel aastal.

Ansambli uus album saab olema Foo Fightersi liikmete sõnul jõhkralt aus ja emotsionaalselt toores reaktsioon kõigele, mida nad viimase aasta jooksul läbi elasid. Ka uue loo "Under You" sõnum viitb kaotusvalule.

Lisaks algab Foo Fightersil tuleval nädalal turnee, mis on ansambli esimene tuur ilma Hawkinsita.