Miley Cyrus avaldas muusikavideo loole "Jaded"

Lugu pärineb laulja märtsis ilmunud kaheksandalt stuudioalbumilt "Endless Summer Vacation".

Cyrus salvestas albumi Los Angeleses koos kaasprodutsentide Kid Harpooni, Greg Kurstini, Mike WiLL Made-Iti ja Tyler Johnsoniga. Cyruse sõnul on album justkui armastuskiri Los Angelesele ja peegeldus jõust, mille ta on leidnud pärast seda, kui otsustas keskenduda nii oma füüsilisele kui vaimsele heaolule.

Värske muusikavideo režissöörid on Jacob Bixenman ja Brendan Walter.