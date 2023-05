Mick Pedaja: mu abikaasa on mu muusa

Hiljuti jõudis kuulajateni Mick Pedaja uus album "Sula". "Terevisioonile" antud intervjuus sõnas muusik, et tema muusaks on samuti kunstnikuna töötav abikaasa Angeelia.

Nagu albumi pealkirigi viitab, on kauamängiv inspiratsiooni saanud sulailmast. Pedaja rääkis, et kuna ta elab perega Pärnus, käib ta kevadeti Soomaal suurvee aega nautimas. "See suurvee aeg on väga müstiline ja äge kogemus," märkis ta.

Kuigi sel aastal muusik ise kanuu või kajaki peale ei jõudnud, pildistas ta Soomaal toimuvat. Ta selgitas, et tema jaoks käivadki pildistamine ja muusika käsikäes. "Kui ma seda albumit tegin, siis läksimegi ja sõitsime pojaga vahepeal loodusesse, tema magas autos mu kõrval ja mina sain pildistada," meenutas ta.

"Terevisioonis" esitas Pedaja loo "Juusteni vees", mis on pühendatud tema abikaasale Angeeliale, kes on samuti kunstnik. "Angeelia ongi minu muusa," sõnas mees. "Ma ei tea, kas kunstnikul on alati muusat vaja, aga tore on, kui saab koos teha ja teineteist inspireerida."