Eesti ainsa murdekeelse lasteaiarühma kasvandikud õpivad seto keelt metsas mütates

Setokeelse lasteaiarühma lõid kolm aastat tagasi vanemad, kes küll ise pole Setomaalt pärit, kuid on sinna kolinud. Rühma algataja ja lapsevanem Helena Elgindy selgitas, et idee setokeelne rühm luua tekkis soovist lastele seto keelt ja kultuuri õpetada.

"Me tundsime, et me valisime ju lastele koduks Setomaa, aga et seda Setomaad tunda ja tajuda, siis meil ei ole nii emapiimaga seda lastele anda," selgitas ta.

Lisaks keelele erineb rühm tavapärasest lasteaiarühmast sellega, et tegemist on õuesõpperühmaga.

"Me mõtlesime selle peale, et me tahame, et meie lapsed õpiksid ikkagi looduses. Me tulime ju siia loodusesse elama. Kui lapsed on ainult tund aega õues, siis see ei ole lapse loomusele ka võib-olla kõige kasulikum ja tuli see õuesõppe mõte," selgitas Elgindy.

Õpetaja Janika Teervalt sõnas, et lastega suheldes keelebarjäär probleeme ei tekita. "Me oleme loonud lastele keskkonna, nad on kogu aeg selles keskkonnas sees, nad õpivad niimoodi kõige paremini," rääkis ta.

Õpetaja sõnul räägivad lapsed seto keelt iga päevaga üha rohkem. "Kui alguses olid üksikud sõnad, siis nüüd on juba laused. Ja meile, kes me kõneleme nendega kogu aeg seto keeles, siis meile nad vastavad juba seto keeles," märkis ta.

Elgindy rääkis, et kui tekkis idee murdekeelne õuesõpperühm luua, arvati esialgu, et sellest saab lastehoid, sest hariduses käivad tema sõnul muudatused pigem konservatiivelt. Aga kohe, kui vallale oma ideest räägiti, said nad rühma loomiseks rohelise tule.

"Tugi oli olemas nii rahaliselt, mõtteliselt ja see toetas ka meie initsiatiivi, et see ei hääbuks ära. Me oleme väga-väga tänulikud Setomaa vallale," sõnas ta.

Setomaa vallavolikogu esimees Urmas Sarja märkis, et järjekord murdekeelsesse rühma soovivatest lastest on ukse taga ning tulevikus loodetakse lasteaeda veel murdekeelseid rühmasid juurde teha.