Odessas esinenud Sooäär: soovisin Ukrainat aidata, aga rindel poleks minust abi

Möödunud reedel toimus Odessas kontsert Jazz For Ukraine, mille raames astusid lavalaudadele Eestist pärit muusikud Jaak Sooäär, Raul Vaigla, Karl-Juhan Laanesaar ja Londonis elav ukrainlanna Alina Brzezinska. "Ringvaatele" antud intervjuus sõnas Sooäär, et oli esinemispakkumisega kohe nõus, sest soovis Ukraina jaoks midagi teha.

Kultuuripartnerlus SA eestvedaja Meelis Kubitsa sõnul on hetkel olukord Odessas pigem rahulik. "Otsest sellist klassikalist ohtu linnale, nii nagu meie siin pealkirjadest loeme, ei tajunud, aga see võib olla ka niimoodi, et sellest on saanud rutiin. Inimesed on õppinud ja harjunud sõjaga elama. Ega selles midagi meeldivat ei ole," rääkis ta.

Jazz For Ukraine oli esimene rahvusvaheline kultuurisündmus Odessas alates sõja algusest. "Meile teadaolevalt oli see esimene Eesti kultuurisündmus Ukrainas alates sõja algusest. Aga meil on õnneks siin olemas muusikud, keda veenma ei pidanud," sõnas Kubits.

Džässmuusik Jaak Sooääre sõnul jõudis Kubitsa pakkumine temani õigel ajal. "Ma olen mõelnud, et tahaks midagi Ukraina jaoks teha, aga rindele ei ole mõtet minna, sest ma ei oska midagi teha. Ja kui Meelis helistas ja ütles, et võiks kontserdi teha, siis ma mõtlesin, et sellist värsket energiavalangut võiks sealt lavalt publikule pakkuda, sellega ma arvan, et saan hakkama," lausus ta.

Muusiku sõnul ta Ukrainas esinemise ees hirmu ei tundnud. "Kui Eestis on inimene, kes Odessas olukorda tunneb ja kellel on seal kohalikud inimesed, kes ütlevad, et saab teha, siis saab."

Kubitsa sõnul on sellise kontserdi korraldamisel väga oluline Ukrainas elavate sõprade ja partnerite abi. "Siit ei olegi võimalik seda korraldada," lausus ta."Ma olen seal üle 60 korra käinud ja selle jooksul on mingi kontakt ja tundmine tekkinud."

Seda, mis Odessas toimus, Kubitsa sõnul alahinnata ei saa, sest tema sõnul oli toimunud kontsert seal väga oodatud sündmus. "Ma arvan, et meie lipp seisab seal kõrgelt."