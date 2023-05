Soome ja Norra protestivad: Eurovisiooni žürii hääl ei saa olla võrdne miljonitega

Nüüd on häält tõstnud nii Soome kui ka Norra, kes leiavad, et žürii hääletussüsteem vajab muutust, kirjutab Expressen.

"On kaheldav, et 185 inimesest koosneval žüriil peaks olema sama kaal nagu miljonitel televaatajatel," lausus Norra eurodelegatsiooni juht Stig Karlsen Dagbladetile.

Pahased on ka soomlased, kelle Käärijä esitatud "Cha Cha Cha" polnud rahvusvahelise žürii arvates võrdväärne võiduloo "Tattooga". Käärijä kaotas võitjale 57 punktiga, kuid samas oli publiku reaktsioonist selge, kellele kuulus rahva poolehoid.

Pühapäeval kuulutasid soomlased end sotsiaalmeedias moraalselt võitjateks ning paljud kritiseerisid senist žüriisüsteemi.

Käärijä tunnistas pärast võistlust, et on rõõmus publiku toetuse üle, kuid on halb kaotaja ning kurb, et võit käest libises.

Ka Norra Eurovisiooni organisatsiooni asutaja Martin Phillip on avaldanud kahtlust žürii kompetentsuse üle, kuna nad "ei suuda hinnata populaarseid hitte".

Stig Karlsen on veendunud, et Eurovisiooni žüriisüsteem tuleb üle vaadata ning tervitab selleteemalist debatti. "Žürii ja rahva arvamus on varemgi erinenud, kuid sel aastal oli vahe ektreemselt selge," lausus Karlsen. "Rahval oli ilmselgelt teine võitja. On küsitav, kas 185 inimesel peab olema sama suur võim kui miljonitel televaatajatel."