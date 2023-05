Viljandi kultuuriakadeemia tudengid toovad juunis värsket kraami Tallinna

1.-4. juunini saab Tallinnas kinos Artis, Kanuti Gildi saalis ja Tallinna vanalinnas näha etenduskunstide festivali Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitelt.

Festival "Värske kraam Viljandist" toob Tallinna publiku ette nelja päeva jooksul TÜVKA õppe mitmekülgsust peegeldava programmi. Festivalil on tantsukunsti ja teatrikunsti õppekava lõpetajate lavastused, näitlejate loodud lühifilmid, samuti saab näha etenduskunstide õppekava teise kursuse tudengite Andri Suga, Kristjan Taska, Kärt Kokkota, Ronja Marie Teppi installatsiooni "Viiv", mis valmis visuaalse teatri õppeaine raames.

"Festivali programm ilmestab TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ainulaadsust - koos õpivad kõik erialad, kes ka etenduskunstivallas päris elus koos toimetavad - visuaalkunstnikud, etenduskunstnikud, näitlejad, lavastajad ja koreograafid. Noored õpivad koos, puutuvad kokku üksteise erialadega ja mõjutavad teineteist. Seda ilmestab ka näiteks II kursuse etenduskunstnike poolt loodud installatsioon "Viiv". Erinevate lavastuste meeskondadesse on lisaks visuaalkunstnikele kaasatud ka TÜVKA produtsendi eriala tudengid, aga ka heli- ja kultuurikorralduse tudengid," rääkis festivali etenduskunstide programmijuht Tiiu Tamm.

1. juunil on kinos Artis kõigile tasuta Laura Lemberi, Liisbeth Kala, Maria Valgu lühifilmide ühisseanss "Eimiski saab kultuurimaastikule" (eelregistreerimisega). Tegemist on kolme naisnäitleja esimeste katsetustega filmikeeles, teisisõnu audiovisuaalne uurimus ja sõnavõtt kipitavatel teemadel. Filmid sündisid vajadusest ning võimalustest kriisikursusena enda loominguliste impulssidega lõpuni minna.

3. ja 4. juunil saab Pühavaimu saalis vaadata Erko Sildi ja Saamuel Pilpaki lühifilmi "Erksam", mis on katsetuslik hübriidfilm, kus viimase aasta näitlejatudengid on kokku pannud erinevate ideede ja protsesside sümbioosi. "Sisuliselt tahame filmiga jagada mõtteid sellest, kuidas maailm meie jaoks toimib. Lavastuslik tervik oli eelkõige mõeldud live'is olevale publikule. Võimalus seda filmina järelvaadata on vastutulek neile, kelle elutempo ei võimaldanud võtta hetke, aga soovivad saada siiski osa teosest," kommenteeris üks loojatest, näitleja Erko Sild.

Kanuti Gildi saalis näeb festivali ajal viit eriilmelist tantsukunsti õppekava lõpetava üliõpilase lavastust: Triin Kauberi "Kindel kulg: ennustatavad sündmused", Maryn-Liis Rüütelmaa "On olemas veel midagi", Elle Viiese "Koodeks", Liis Maria Kaabeli "Lava ja tagune" ja Jaana Persidski lavastust ,,Krõbinad kukkusid maha ja siis piim sinna peale''. Tööde juhendajateks on Karl Saks ja Ruslan Stepanov. Lisaks lavastajatele endile ja TÜ VKA etenduskunstide õppekava teise kursuse tudengitele näeb lavastustes koos Maryn-Liis Rüütelmaaga laval tantsukompanii BOX RM asutajaliiget ja tantsukunstnikku Merle Saarvat ning Liis Maria Kaabeli lavastuses akrobaati, tantsijat ja lavastajat Kädi Metsoja.

Festivali viimasel päeval, 4. juunil saab näha kahte enesepeegelduslikku ja humoorikalt ühiskonnakriitilist teatrikunsti õppekava tööd. "4avastajaDraamat" on nelja lõpetava lavastaja Alissija-Elisabet Jevtjukova, Anna Laura Alametsa, Eliise Künnise ja Sebastian Talmari ühistöö. Tegemist on performatiivse olemisega, kus lavastajad avavad oma filtri kaudu isiklikke küsimusi kasvamisest, otsimisest ja loomisest.

Samal päeval esietendub ka tänavu lõpetavate näitlejate Maria Valki, Germo Toonikuse, Pirte Laura Lemberi, Erko Sildi, Liisbeth Kala, Saamuel Pilpaki, Johanna Vaiksoo, Theodor Tabori ja Luisa Lõhmuse viimane ühistöö "Lõpumüük", mille sisu peegeldab tänast kultuuripoliitilist olukorda ja puudutab teemasid, millega ellu astuv noor kunstnik peab silmitsi seisma. Noortega koos astub publiku ette näitlejanna Riina Maidre.