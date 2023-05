Alika Eurovisioonist: saalis valitses väga huvitav atmosfäär

Alika andis oma esimese intervjuu pärast Eurovisiooni Vikerraadio Andres Oja omanimelisele saatele. "Ma olen õnnelik, et saan nüüd Eesti maastikul edasi ja veel aktiivsemalt tegutseda," sõnas lauljatar.

"Kahjuks The Beatlesi muuseumis ma ei käinud," rääkis Alika, et Eurovisiooni eel Liverpoolis küll vaba aega jagus, kuid liiast seda samuti polnud. "Mul on sellest väga kahju."

Alika arvas, et ta saabki Eurovisioonil umbes sellise koha, nagu ta sai. "Minu soov oli esikümnesse saada. Muidugi kihlveokontorid mind niipalju ei armastanud ja ma ei fokusseerinud sellele." Enim televaatajate hääli kogus Alika Lätist, Leedust, Hollandist ja Soomest.

Sel aastal oli Eurovisioonil vähe ballaade ning rohkelt tantsimist. "Sel aastal otsustasid riigid, et teevad midagi lõbusat, tantsulist," kommenteeris Alika, imestades, et lausa kolmes finaalis osalenud loos tehti umbes 20-sekundiline tantsupaus.

Lauljatar rääkis "Ringvaates", et ta on tänulik kõikide žüriipunktide üle, ka väikeste. "Iga punkt loeb," ütles Alika. "Seda ma ei saa öelda aga mõndade artistide kohta, kes said väga suuri punkte ja ei olnud näha, et nad oleksid õnnelikud olnud."

"Saalis oli väga huvitav atmosfäär, energia. Mina ootasin, et võitja tuleb kuidagi suureks punktiks kogu kogemuse juures – muidugi see ikka tuli, aga mitte nii suureks punktiks, kuna saalis oli rohkem aktiivsemaid Soome fänne," kirjeldas Alika. Ta kinnitas, et ka tema lemmik eurolugu oli Käärijä "Cha Cha Cha" ning samuti meeldis talle väga Hispaania lugu "Eaea".

Käärijä sõnas peale Eurovisioonil teiseks jäämist, et on halb kaotaja ning Alika lisas, et Soome eurolaulik lausus seda ka temale. "Ta oli kogu oma aja, viimased pool aastat, sellele pühendanud ja ta oli ikkagi rahva lemmik."

1. juunil tuleb Alikal välja uus ingliskeelne singel, mis saab tema sõnul olema natuke tempokam lugu kui "Bridges". Samal kuul, kuid veidi hiljem, ilmub Alikal ka uuest loost eestikeelne versioon. Debüütalbumi plaanib lauljatar avaldada aasta lõpus.