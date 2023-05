Taas lavale tulev ansambel Vägilased: meid on mitmeid kordi esinema moositud

"Eks meid on sinna päris mitmeid kordi esinema moositud ja me oleme alati ei öelnud, aga nüüd tundus, et on õige hetk teha selline kummardus minevikust olevikku ja tulevikku," sõnas Meelika Hainsoo "Terevisioonis".

"Eks me oleme oma rahasumma öelnud ja see ei ole sobinud," märkis Cätlin Mägi, miks bänd alles nüüd lavale tuleb. "Seekord läks nagu nipsti."

Hainsoo loodab, et kontserdist saavad rõõmu ka need, kes ei ole Vägilaste fännid olnud, vaid neid näiteks esimest korda kuulevad. "Kui me nüüd ise neid lugusid niimoodi aastate tagant jälle kuulame ja mängime, siis tundub, et päris tore on olnud," tõdes ta.

Muusikud märkisid, et kuigi nad pole koos enam kui kümme aastat mänginud, on Vägilaste lood siiski lihasmällu alles jäänud. "See lihtsalt tuleb kusagilt. Sa ei pea isegi väga palju pingutama. Isegi laulusõnad tulevad meelde," märkis Hainsoo ja lisas, et väga mõnus on olnud jälle kokku saada.