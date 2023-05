Sõpruses näeb dokfilmi Michelini tärnist unistavast pitsakokast

Toidufilmide festivali raames linastub teisipäeva õhtul dokumentaalfilm Itaalia pitsameistrist, kelle suurimaks sooviks on oma perekonna toidukohale saada Michelini tärn. Napolis asuv pitseeria Concettina ai Tre Santi oleks sel juhul esimene omataoline maailmas, kes selle ihaldusväärse gastronoomiavaldkonna tunnustuse pälviks.

"Stella - pitsa tähendab hinge" (režissöör Tyler Doehring) peategelaseks on Napoli pitsakokk Ciro Oliva, kes püüdleb perfektseimate pitsade poole Concettina ai Tre Santi pitsakohas. Tegemist on 1951. aastal Oliva vanavanaema asutatud söögikohaga, mis nüüd neljanda põlvkonna käes uusi kõrgusi sihib. Noormehe kirglikuks eesmärgiks on olla esimene pizzaiolo ehk pitsameister, kes saaks pärjatud maineka Michelini tärniga - tunnustusega, mida seni ükski pitseeria pole veel pälvinud.

Kuna Michelin Guide on gastronoomiavaldkonna üks mõjukamaid, kurikuulsalt salajasemaid ja kriitilisemaid institutsioone, ei ole Ciro püüdlus jõuda ihaldatud tärni tasemele sugugi lihtne - seda kinnitavad ka teised kuulsad kokad, eksperdid ja ajakirjanikud. Samal ajal kui Ciro ja tema pühendunud meeskond teevad kõvasti tööd, naudivad Concettina ai Tre Santi kliendid nende oivalisi toite.

Dokumentaalfilm "Stella - pitsa tähendab hinge" linastub kinos Sõprus 16. mail kell 18.

Toidufilmide festival kestab kuni 30. maini kinos Sõprus. Kõik filmid linastuvad ingliskeelsena või ingliskeelsete subtiitritega.