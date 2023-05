Suulise kultuuripärandi spetsialist: muinasjutud arendavad laste kiindusmussuhteid

Käbini sõnul on õnneliku lõpuga muinasjutud vajalikud selleks, et lapsel tekiks turvatunne. "Tal tekib usaldus ja teadmine, kuidas maailm toimib."

"Jutt loob lapsega lähedustunde, mis on aluseks kiindumustundele ja -suhtele. Ja see aitab omakorda tulevikus kiindusmussuhteid luua," lisas Käbin. Ka festivali raames toimub unejuttude nädal, kus räägitakse erinevaid unejutte.

Käbin soovitas vanematel endil unejutte lastele vesta. "Vanema soe intonatsioon ja rahustav hääl võtab päeval toimunud virr-varri maha." Ta lisas, et lastele unejuttude ettelugemine arendab ka nende mälu ja keskendumisvõimet.

Käbin sõnas, et muinasjuttude pahalasi võib lastele lahti seletada, kuid kõik teadusuuringud seda ei soovita ning lõppkokkuvõttes oleneb tegelaskujude lahtiseletamise vajadus lastevanemate endi kasvatusmeetodist.

Kui laps jääb unejuttu kuulates magama, siis on see Käbini sõnul märk heast unejutust, mis on oma eesmärki täitnud. "Tegelastele kaasaelamine vabastab õnnehormooni," lausus ta. "Kõik need positiivsed emotsioonid lubavadki lapse ärevusel leeveneda ja siis laps jääbki paremini magama."

Jutuvestmisfestival "Ööbikuööd" on pärimuslike lugude, muusika ja maagilise miljöö festival, mis hõlmab seekord kümmet maakonda: Viljandmaad, Harjumaad, Valgamaad, Jõgevamaad, Põlvamaad, Tartumaad, Pärnumaad, Lääne-Virumaad, Hiiumaad ja Saaremaad. Festival kestab 16.–21. maini.