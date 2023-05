Verka Serduchka: Eurovisiooni tunnuslugu kuuldes tuleb külm higi ihule

Liverpoolis andis "Ringvaatele" intervjuu Ukraina meelelahutaja Andri Mõhhailovõts Danõlko ehk Verka Serduchka, kes tunnistas, et Eurovisiooni tunnuslugu ajab talle praegusel ajal külma higi ihule. 16 aasta tagusele esinemisele järele vaadates tõdes ta, et ilmselt Serduchka muutis ka pisut Eurovisiooni, tuues sinna vaatemängu ja lollitamise elemendid.

Verka Serduchka tegelaskuju sundis esialgu vagunisaatjaks. Koledas pruunis kostüümis astus ta lavale ja pahandas piletita reisijatega, aga muuhulgas võttis ette Ukraina ühiskonna valupunktid. Esimene ülesastumine oli 1993. aastal Poltava huumorifestivalil.

Edasine on auhindu täis edulugu, nii et kui Verka 2007. aastal Eurovisoonile valiti, ei imestanud keegi. Küll aga oli sõnatu kogu Euroopa, kui ta Helsingis lauluga "Dancing Lasha tumbai" koguni teise koha sai. Võitis toona Serbia looga "Molitva".

Tegelaskuju taga peituv Andri Mõhhailovõts Danõlko tunnistas, et tema ei suuda Eurovisiooni tunnuslugu kuulata. "Külm higi tuleb ihule. 2007. aasta oli mulle nii raske. Tundub, et olime väga edukad. Keegi ei osanud seda meist oodata. Ukrainas arvati, et heal juhul tuleb sellest täielik lüüasaamine, suhtumine kiikus üles-alla," tunnistas ta.

"Nüüd öeldakse isegi, et Serduchka muutis pisut Eurovisiooni. Sinna ilmusid vaatemängu ja lollitamise elemendid. Seda aga peabki olema. See ei pea olema unine üritus. Inimesed tahavad kaasa hõisata. Muidu on kõik lood ühesugused. Ma ei teinud mõnede riikide lugudel isegi vahet. Nüüd on sellest juba 16 aastat möödas ja ilmselt olime me sel hetkel ebatavalised."