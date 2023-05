The Weeknd loobus oma lavanimest

Mees avaldas maikuu alguses väljaandele W, et töötab oma viimase albumi kallal lavanime The Weeknd alt ning vihjas, et mõtleb muusika avaldamisele uue artistinime alt, vahendab Fader.

Esmaspäeval vahetaski ta oma kuvatava nime Twitteris ja Instagramis passinime Abel Tesfaye vastu, kuigi kasutajanimi on tal mõlemal platvormil jätkuvalt The Weeknd.

"Mul on praegu käsil katartiline teekond ja see on jõudmas kohta ning aega, kus ma olen valmis The Weekndi peatüki oma elus lõpetama," rääkis ta ajakirjale W.

"Ma kavatsen endiselt teha muusikat, olgu see The Weekndi või Abeli nime all, aga ma tahan The Weekndist lõpuks ikkagi loobuda. Ja lõpuks ma seda ka teen. Ma üritan igatahes seda nahka maha heita ja taassündida millegi uuena."

The Weekndi uusim, tantsupopisuunitlusega viies stuudioalbum "Dawn FM" ilmus 2022. aasta jaanuaris, albumil teevad kaasa Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never ning Jim Carrey.

Albumiturnee algab 10. juunil Ühendkuningriigis Manchesteris ning jõuab läbi erinevate Euroopa suurlinnade Tallinnasse 12. augustil 2023. Tuuri Põhja-Ameerika osaga on praeguseks on kogutud üle 130 miljoni dollari, millest suur osa läheb heategevuseks.