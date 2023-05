K-popi ansambel BTS avaldas uue singli "The Planet"

"The Planeti" näol on tegemist esimese singliga, mis ansamblil sel aastal ilmus. Uus lugu tuli välja koos animeeritud muusikavideoga. BTS-i seni värskeim singel oli 2022. aasta juunis ilmunud "Yet To Come".

BTS on andnud karjääri jooksul välja üheksa stuudioalbumit ning neist kõige uuem, "Proof", ilmus 2022. aastal.

BTS-i liikmetel on plaanis lähitulevikus avaldada ka elulooraamat "Beyond The Story: 10-Year Record of BTS", mis on lugu ansambli kümnest tegutsemisaastast ning on kirjutatud ajakirjaniku Myeongseok Kangi abiga.