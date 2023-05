Ilmus treiler komöödiasarjast "The Full Monty"

Disney+ jagas esimest treilerit komöödiasarjast "The Full Monty", mis on valminud samanimelise hittfilmi põhjal.

Komöödiafilm "The Full Monty" ilmus 1997. aastal ja pälvis kolm Oscari nominatsiooni ning ühe võidu. Filmis näitlesid teiste seas Robert Carlyle (Gaz), Mark Addy (Dave) ja Lesley Sharp (Jean), kes astuvad ka uues sarjas üles. Lisaks saab sarjas näha värskeid nägusid, näiteks Talitha Wingi, kes mängib Gazi teismelist tütart Destiny Schofieldi.

"The Full Monty" sari saab olema kaheksaosaline ning selle süžee leiab aset Suurbritannias Sheffieldi linnas, kus selgub, mis on kunagistest meesstripparitest 25 aastat hiljem saanud on. Sari kajastab meeste elu tobedamaid ja meeleheitlikumaid hetki.

Värske sarja stsenarist on Simon Beaufoy ja produtsent Uberto Pasolini, kes lõid kaasa ka originaalfilmi loomisel.

Komöödiasari "The Full Monty" on nähtav Disney+ ja Hulu voogedastusplatvormidel alates 14. juunist.