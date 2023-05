Selgusid Briti teleauhindade võitjad, parim naispeaosatäitja on Kate Winslet

Möödunud pühapäeva õhtul selgusid Briti teleauhindade laureaadid, kus võidutsesid draamasari "Bad Sisters", komöödiasari "Derry Girls" ja draamafilm "I Am Ruth". Parima naispeaosatäitja tiitliga pärjati Kate Winslet ("I Am Ruth").

Parim draamasari

"Bad Sisters"

"The Responder"

"Sherwood"

"Somewhere Boy"

Parim lühisari

"Always, Asifa" (Together TV)

"Biscuitland" (All 4)

"How to Be a Person" (E4)

"Kingpin Cribs" (YouTube/Channel 4)

Parim naispeaosatäitja

Billie Piper – "I Hate Suzie Too" (Sky Atlantic)

Imelda Staunton – "The Crown" (Netflix)

Kate Winslet – "I Am Ruth" (Channel 4)

Maxine Peake – "Anne" (Channel 4)

Sarah Lancashire – "Julia" (Sky Atlantic)

Vicky McClure – "Without Sin" (ITVX)

Parim meespeaosatäitja

Ben Whishaw – "This Is Going to Hurt" (BBC One)

Chaske Spencer – "The English" (BBC Two)

Cillian Murphy – "Peaky Blinders" (BBC One)

Gary Oldman – "Slow Horses" (Apple TV+)

Martin Freeman – "The Responder" (BBC One)

Taron Egerton – "Black Bird" (Apple TV+)

Parim meeskõrvalosatäitja

Adeel Akhtar – "Sherwood" (BBC One)

Jack Lowden – "Slow Horses" (Apple TV+)

Josh Finan – "The Responder" (BBC One)

Salim Daw – "The Crown" (Netflix)

Samuel Bottomley – "Somewhere Boy" (Channel 4)

Will Sharpe – "The White Lotus" (Sky Atlantic)

Parim naiskõrvalosatäitja

Adelayo Adedayo – "The Responder" (BBC One)

Anne-Marie Duff – "Bad Sisters" (Apple TV+)

Fiona Shaw – "Andor" (Disney+)

Jasmine Jobson – "Top Boy" (Netflix)

Lesley Manville – "Sherwood" (BBC One)

Saffron Hocking – "Top Boy" (Netflix)

Parim naisnäitleja komöödias

Daisy May Cooper – "Am I Being Unreasonable?" (BBC One)

Diane Morgan – "Cunk on Earth" (BBC Two)

Lucy Beaumont – "Meet the Richardsons" (Dave)

Natasia Demetriou – "Ellie & Natasia" (BBC Three)

Siobhán McSweeney – "Derry Girls" (Channel 4)

Taj Atwal – "Hullraisers" (Channel 4)

Parim meesnäitleja komöödias

Daniel Radcliffe – "Weird: The Al Yankovic Story" (The Roku Channel)

Jon Pointing – "Big Boys" (Channel 4)

Joseph Gilgun – "Brassic" (Sky Max)

Lenny Rush – "Am I Being Unreasonable?" (BBC One)

Matt Berry – "What We Do in the Shadows" (Disney+)

Stephen Merchant – "The Outlaws" (BBC One)

Parim meelelahutussaade

"Friday Night Live" (Channel 4)

"The Graham Norton Show" (BBC One)

"Taskmaster" (Channel 4)

"Would I Lie To You?" (BBC One)

Parim komöödiasari

"Am I Being Unreasonable?" (BBC One)

"Big Boys" (Channel 4)

"Derry Girls" (Channel 4)

"Ghosts" (BBC One)

Parim dokumentaalfilm

"Chernobyl: The Lost Tapes" (Sky Documentaries)

"Escape from Kabul Airport" (BBC Two)

"Our Falklands War: A Frontline Story" (BBC Two)

"The Real Mo Farah" (BBC One)

Parim otseülekanne

"Concert for Ukraine" (ITV1)

"Platinum Jubilee: Party at the Palace" (BBC One)

"The State Funeral of HM Queen Elizabeth II" (BBC One)

Parim draamafilm

"I Am Ruth" (Channel 4)

"The House" (Netflix)

"Life and Death in the Warehouse" (BBC Three)

Vaata võitjate täispikka nimekirja siit.

Sarja "Am I Being Reasonable?" ("Kas ma olen imelik?") on võimalik vaadata ka Jupiterist.