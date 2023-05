Daniel Levi unistab Eurovisioonil vaheesinejana ülesastumisest: see oleks pingevaba

Levi andis äsja oma uue singli "Down For Anything" välja Briti plaadifirma NCS alt. "Esimene kokkupuude oli mitmeid aastaid tagasi, kui ma tegin sellise loo nagu "On & On" Joosepi, Hugo ja Agoga (ansamblist Cartoon)," rääkis ta koostööst plaadifirmaga. "Ma usun sellesse, et koos asju tehes jõuab muusika järgmisele tasandile muusika."

"Kui ma olen vaadanud video alla kommentaaridesse – mida ma liiga tihti ei julge teha, sest sealt võib väga ausat feedback'i tulla – siis õnneks on olnud väga-väga positiivne," rääkis ta oma uue singli tagasisidest.

Levi sõnas, et talle väga meeldis üks kommentaar, mis iseloomustas tema singlit kui "futuristlik, aga classic". "Mulle läks see kommentaar hinge, sest ma olen oma lauludes proovinudki sellist tasakaalu otsida."

Muusiku sõnul sündis ta uus lugu kiirelt ja loomulikult laulukirjutamise laagris. "Seal oli üks Hollandi produtsent, kellega ma varem ei olnud koostööd teinud. / .../ See tekkis nii orgaaniliselt ja tegelikult lõunal või natuke peale lõunat oli meil juba kondikava loost olemas," kirjeldas ta. "Terve päev oli veel ees ja siis me hakkasime lihtsalt lollitama. Tegime sellele loole pika ja laheda outro."

Levi tegi äsja fänni üleskutsel oma elu esimese langevarjuhüppe. "Ilmestamaks loo sõnumit, mõtlesin, et kui ma ei ole praegu "Down For Anything" ("Kõigele avatud"), siis kuidas ma julgen tulla Raadio 2 ja öelda, et tegelikult olen küll."

"See tunne, et sul puudub kontroll ja sa pead usaldama kedagi või midagi – see on väga hirmus," kommenteeris ta langevarjuhüpet.

Levi lausus ka, et ta otseselt Eurovisioonil võistlemisest ei unista, küll aga meeldiks talle laulukonkursil vaheesinejana üles astuda. "Pingevaba, aga saad nautida ikkagi suurt lava ja kogu show'd ja publikut."