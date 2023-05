Kaia-Liisa Kesler: püüan igas žanris oma niši üles leida

Kesler sõnas, et ees on ootamas väga tegus suvi ning esinemisi annab ta nii üskinda kui ka bändiga. "Mulle tegelikult väga meeldib, et ma saan seda erinevalt teha. Ma ise arenen selle kaudu palju ja minu ümber on nii andekad inimesed, et mul on lihtsalt niivõrd toredam nendega koos asju teha," kirjeldas laulja, et erinevat stiili ülesastumised lavalaudadel rikastavad teda artistina.

"Uus lugu ("Hoiad mind") on sellises žanris, mida ma muidu ei ole niipalju teinud, aga Alvar (Hømi), suutis minu niši üles leida ja panna selle house'i biidile," oli Kesler tänulik. "Ma olen seda püüdnud iga žanriga teha, mida ma katsetanud olen."

"Ükskõik, milline lugu on, ma pean sellega samastuma – ma pean seda tundma," selgitas Kesler. "Sisetunne on see, mis ütleb, et lugu on hea."

Kesler esitas saates oma värsket singlit "Hoiad mind" ja möödunud aastal Eesti Laulu poolfinaali jõudnud lugu "Vaikus".