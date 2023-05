Noepi staadionikontserdi külalisesineja on Trad.Attack!

"Kuna me korraldame ka ise suuri kontserte ja teame, mis töö selle taga on, siis me hindame kõrgelt, et üks eesti artist on sellise asja ette võtnud," kommenteeris Jalmar Vabarna Trad.Attack!'ist. "Ja muidugi on meil mega suur au, et me saame sellest osa olla. Noepiga on meil tegelikult juba mitu aastat läbirääkimised käinud, et võiks midagi koos teha ja nüüd saab see sellisel kujul reaalsuseks. Meil on hea meel näha, et Eesti kontserdikultuur liigub ikka selles suunas, kus tehakse asju suuremalt ja vingemalt!"

"Trad.Attack! on üks paremini toimivaid kooslusi, kelle kontserti ma oma silmaga näinud olen. Usun, et sellest piisab põhjendamaks, miks ma just nemad kontserdi kavasse kaasasin," rääkis Noep. "Mul ei ole küll õnnestunud nende kontserdile viimasel paaril-kolmel aastal jõuda, seega mul on väike omakasu ka sees."