Aasta ema on Orvi Aasumets.

Aasta ema tuleb Vinni vallast Rajakülast. Tema peres on 13 last (sündinud 1981-2003) ja 12 lapselast.

Eesti Naisliidu esinaise Monika Haukanõmme sõnul esitati sel korral Aasta Ema tiitlile kokku ligi 20 kandidaati Eestimaa erinevatest piirkondadest ja valituks ostus ema, kelle julgus ja eeskuju on väärt tunnustamist kogu Eesti ühiskonnas. "Tänavune laureaat on leidnud ennast olukordadest, mis ei ole läinud nii nagu planeeritud ja kus on valida, kas alla anda ja leppida või selg sirgu lüüa ja edasi minna. Ja ta on läinud edasi, kasvatades hoole ja armastusega üles 13 last," ütles Haukanõmm.

Orvi Aasumets märkis, et laste armastus ja nendega kokku hoidmine on aidanud kõik raskused ületada. "Olen ülimalt tänulik oma lastele nende tohutu armastuse eest. Kui peres kasvab 13 last ning neid tuleb eluraskuste kiuste üksi kasvatada, siis tuleb õppida igas olukorras rahulikuks ja positiivseks jääma. Elu ei tohi karta ja kui on vaja otsustada, ei tohi pead liiva alla peita. Lapsed on jõu allikaks, nad õpetavad uusi oskusi, kuidas olla kannatlik ja kui kokku hoida, saab üle igast mäest," ütles Aasumets.

Eesti Naisliit annab aasta ema tiitlit üle 1998. aastast.